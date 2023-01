Stellantis: immatricolazioni in USA in calo del 16% su base annua

Le immatricolazioni in USA nel quarto trimestre sono in calo del 16% su base annua, inferiore alle attese. Equita sottolinea che il mercato US (>40% del fatturato del gruppo STLA nel FY21) ha visto crescere le immatricolazioni del 9% a 3,57 milioni.

Stellantis nel quarto trimestre ha sottoperformato registrando un calo del 16% a 348mila unità. Nel comunicato stampa vengono indicate limitazioni alla produzione per mancanza di componenti che hanno influito negativamente sulle vendite, lo stesso motivo che riteniamo abbia penalizzato le vendite di fine anno anche in Europa. Il dato è inferiore alle attese ed evidenzia un impoverimento del mix dato che le vendite alle flotte (tipicamente meno profittevoli di quelle al retail) nel quarto trimestre sono cresciute del 48% annua. “Per questo motivo – continuano da Equita – limiamo marginalmente le stime FY22 senza impatto sulla valutazione basata su ipotesi caute sul trend nel FY23 (in calo YoY)”.