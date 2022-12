Stellantis: formazione continua con il primo programma Student Awards a livello globale

Lo Stellantis Student Awards ha concluso il suo primo programma su scala globale assegnando a oltre 600 figli di dipendenti Stellantis provenienti da cinque regioni un premio in denaro per il loro impegno nella formazione continua e nell’apprendimento.

Il traguardo è stato celebrato con la prima cerimonia globale online che si è tenuta il 2 dicembre con la partecipazione del Presidente di Stellantis John Elkann e del CEO Carlos Tavares.

Nel corso di 26 anni, oltre 14.000 studenti hanno visto riconosciute le loro qualità a tutto tondo.

Novità del programma, tra i vincitori del premio è stato selezionato un candidato per ogni region a cui è stato assegnato il Sergio Marchionne Award of Excellence, destinato a giovani e coraggiosi leader che impiegano le proprie conoscenze e abilità per migliorare il benessere comune.