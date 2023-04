Stellantis, Elkann: “entro dieci anni ci saranno 75 nostri Bev disponibili nel mondo”

“Siamo concentrati sull’implementazione della nostra strategia di decarbonizzazione attraverso prodotti e servizi sostenibili”, ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo l’assemblea annuale generale degli azionisti, che si tiene ad Amsterdam.

“Un elemento chiave del lavoro di decarbonizzazione di Stellantis è la nostra leadership nei veicoli elettrici a batteria, dove abbiamo registrato un aumento del 41% delle vendite globali anno su anno in Europa”. Il nostro lavoro per promuovere l’economia circolare e’ proseguito con l’inaugurazione del nostro primo Hub per l’Economia Circolare nel nostro storico stabilimento italiano di Mirafiori”. “Entro la fine del prossimo anno, avremo 47 Bev per i nostri clienti e alla fine della decade avremo 75 Bev disponibili nel mondo”, ha detto Elkann.