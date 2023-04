Delta Air Lines: trimestre in rosso. Recupero previsto con la stagione dei viaggi

Delta Air Lines ha registrato una perdita più ampia di quella precedentemente stimata per i primi tre mesi dell’anno, ma ha previsto una crescita dei ricavi e degli utili per il secondo trimestre superiore alle stime degli analisti, segnalando una forte domanda di viaggi nonostante la debolezza di altri settori.

Il vettore con sede ad Atlanta ha dichiarato di aspettarsi per il trimestre in corso un aumento delle vendite tra il 15% e il 17% rispetto all’anno scorso, con margini operativi rettificati fino al 16% e un utile per azione rettificato tra i 2 e i 2,25 dollari. Gli analisti interpellati da Refinitiv avevano previsto per il secondo trimestre una crescita dei ricavi del 14,7% e un utile per azione di 1,66 dollari. La compagnia aerea ha previsto “prenotazioni anticipate record per l’estate”.