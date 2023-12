Stellantis: concluso con successo il primo piano di azionariato per dipendenti

Investimento totale di circa 65 milioni di euro, di cui 47 milioni provenienti da investimenti individuali e 18 milioni dal contributo integrativo dell’Azienda, pari a circa 4,4 milioni di azioni aggiuntive detenute dai dipendenti. Questi i numeri della campagna Shares to Win di Stellantis, il piano di azionariato per dipendenti, un ambizioso programma di incentivazione che permette ai dipendenti di diventare azionisti Stellantis a condizioni agevolate.

Quest’anno il 22% dei dipendenti aventi diritto ha sottoscritto Shares to Win, con un investimento individuale di circa 2.470 euro.

In Francia, il 31% dei dipendenti Stellantis coinvolti nell’iniziativa ha sottoscritto Shares to Win. In Italia, il tasso è stato del 13%, un risultato notevole se si considera che si trattava del primo piano di azionariato per i dipendenti ex-FCA nel paese.