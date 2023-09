Stellantis: al via cambiamenti nel Leadership Team

Operativi dal 1 novembre i cambiamenti operativi annunciati oggi da Stellantis.

Andando nei dettagli, Emanuele Cappellano viene nominato Chief Operating Officer di Stellantis South America, sostituendo Antonio Filosa. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer in Sud America per l’Azienda dal 2017 al 2021 e attualmente ricopre, dall’ottobre 2021, la posizione di CEO Nord America & Direttore Strategia e Sviluppo Aziendale presso il Gruppo Marcolin.

Antonio Filosa viene nominato CEO di Jeep, sostituendo Christian Meunier che prenderà una lunga pausa per concentrarsi su interessi personali. Ashwani Muppasani, attualmente a capo della National Sales Company in Cina da luglio 2022, viene nominato Chief Operating Officer di Stellantis India & Asia Pacific, sostituendo Carl Smiley, il quale ha deciso di dare precedenza alla vita privata.