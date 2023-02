Standard Charted alza stime ROTE post conti. Titolo balza di oltre +3% alla borsa di Hong Kong

Balzo del titolo Standard Chartered alla borsa di Hong Kong, dopo che la banca con sede a Londra ha rivisto al rialzo l’outlook sul ROTE all’11% per il 2024, oltre il 10% del suo target precedente. Per quest’anno, Standard Chartered prevede un ROTE al 10%.

La banca, che concentra le proprie attività in Asia, Africa e Medio Oriente ha annunciato di aver concluso il 2022 con un utile al lordo delle tasse di 4,3 miliardi di dollari, lievemente inferiore alle stime degli analisti, ma meglio dei $3,35 miliardi riportati nel 2021, in rialzo del 28% su base annua. Il titolo è in rialzo di oltre il 3% alla borsa di Hong Kong.