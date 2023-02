Elon Musk: entro fine anno nomina nuovo CEO di Twitter

Elon Musk potrebbe essere in grado di nominare il suo successore come CEO di Twitter entro la fine del 2023, ma prima deve “stabilizzare” la sua azienda di social media. “Penso di dover stabilizzare l’organizzazione e assicurarmi che sia finanziariamente sana e che la roadmap dei prodotti sia chiaramente definita”, ha detto Musk al World Government Summit di Dubai.

“Credo che probabilmente verso la fine di quest’anno dovrebbe essere un buon momento per trovare qualcun altro che gestisca l’azienda, perché penso che dovrebbe essere in una posizione stabile verso la fine di quest’anno”. Musk ha assunto la carica di CEO di Twitter in ottobre, nell’ambito dell’acquisizione dell’azienda di social media per 44 miliardi di dollari.