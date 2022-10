ST Microelectronics: i tre datapoints rilevanti per il settore semiconduttori secondo Equita

Hold il rating di Equita Sim su STM. Gli analisti della Sim milanese ha segnalato tre datapoints rilevanti per il settore semiconduttori.

In primis la guidance per il quarto trimestre di Taxas Instruments, società americana leader nel design e produzione di chip analogici, pari a 4,6 miliardi di dollari, il 7% sotto le attese di consenso. Teradyne, società americana leader nella produzione di macchinari utilizzati per il testing dei semiconduttori, ha pubblicato invece un outlook di 710 milioni di dollari che sebbene in assoluto è debole risulta il 4% sopra le attese. Infine Mobileye, società detenuta da Intel attiva nel segmento adas con il prodotto EyeQ e partner di STM, ha prezzato la sua IPO a 21 dollari per azione, poco sopra il range inizialmente indicato ($18-20PS), con una capitalizzazione implicita di circa 17 miliardi di dollari.