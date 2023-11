Spectrum Markets: ottimismo record dei trader europei verso la Spagna

A ottobre, l’indicatore SERIX relativo al sentiment sull’Ibex 35 spagnolo ha raggiunto il picco degli ultimi due anni, a 114 punti. Lo rivelano i dati pubblicati da Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, secondo cui le aspettative della fine del ciclo di inasprimento più lungo della storia della Bce sostengono il sentiment rialzista per la maggior parte dei principali indici azionari europei.

Nel corso del mese appena trascorso, i securitised derivatives scambiati hanno raggiunto i 179 milioni, il volume più alto mai registrato dalla trading venue.

Sentiment sulla Spagna al top da due anni

Spectrum Markets ha pubblicato i dati SERIX, il sentiment degli investitori individuali europei, riferiti al mese di ottobre 2023, dai quali emerge un netto miglioramento del sentiment nei confronti dell’indice Ibex 35, salito a 114, il livello massimo degli ultimi due anni. L’ibex 35 è l’indice di riferimento spagnolo, e comprende le 35 maggiori società quotate alla Borsa di Madrid.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

Opinione di mercato

“Verso la fine di ottobre, l’IBEX 35 si è stabilito intorno ai 9.000 punti, dopo aver raggiunto diverse volte livelli superiori ai 9.500 nel corso dell’anno. Questo potrebbe essere stato interpretato dagli investitori retail come un potenziale punto di ingresso, che ha contribuito a guidare il sentiment SERIX sul listino spagnolo al livello più alto degli ultimi due anni. I 114 punti, quindi, sono un chiaro segnale di un atteggiamento rialzista verso l’indice spagnolo”, spiega Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets. “Nonostante il complesso scenario politico in Spagna, le previsioni di utili aziendali solidi nel terzo trimestre sono state positive, soprattutto per le società finanziarie, fortemente rappresentate nell’IBEX 35. Questo, insieme alle aspettative di una conclusione del ciclo di aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, probabilmente ha giocato un ruolo determinante nel favorire l’atteggiamento positivo nei confronti dell’indice spagnolo”, conclude Hall.

Dati Spectrum di ottobre

Nel mese di ottobre 2023, sono stati negoziati su Spectrum 179 milioni di securitised derivatives: è il volume più alto mai registrato dalla trading venue. Il 34% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET).

L’88,8% dei derivati scambiati sono stati sugli indici, il 7,1% sulle coppie di valute, il 2,7% sulle materie prime, l’1,3% sulle singole azioni e lo 0,1% sulle criptovalute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il DAX 40 (31,3%), l’S&P 500 (22,8%) e il NASDAQ 100 (18,9%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti, il DAX 40 è rimasto in area neutrale a quota 100, il sentiment sull’S&P 500 è leggermente in calo, ma sempre in area decisamente rialzista, passando da 108 a 105, così come il NASDAQ 100, sceso a 101 ma sempre rialzista.