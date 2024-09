Spectrum Markets: investitori retail europei ribassisti sul Cac 40 tra quiete post Olimpiadi e incertezza economica

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo concepito per gli investitori individuali, ha pubblicato i dati SERIX relativi al mese di agosto, dai quali emerge un sentiment ribassista nei confronti del Cac 40, che è sceso dal valore neutro di 100, a luglio, al punteggio ribassista di 93 nel mese successivo.

Il valore SERIX indica il sentiment degli investitori individuali, su una scala dove un numero maggiore di 100 segna un sentiment rialzista, mentre un numero inferiore a 100 indica un sentiment ribassista.

Il mese di agosto è stato caratterizzato da alcuni eventi significativi per il mercato, che hanno innescato picchi di volatilità. In conseguenza di ciò, durante questo periodo, il 38,7% degli scambi su Spectrum è avvenuto al di fuori delle finestre di negoziazione tradizionali del mercato europeo, segnando il livello più alto di scambi in questa fascia oraria su Spectrum dal novembre 2022.

Opinione di mercato

“Il nostro indice riflette un sentiment ribassista che rivela un certo pessimismo tra gli investitori individuali, soprattutto ora che la politica è tornata al centro dell’attenzione. Dopo l’aumento dell’incertezza politica provocata dalla richiesta di elezioni anticipate da parte del presidente Macron a giugno, le successive Olimpiadi sono servite da distrazione per gli investitori”, dichiara Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets. “Tuttavia, la fase di impasse politica non è passata. Questa situazione, insieme ai venti contrari sugli utili delle aziende francesi, in particolare nel settore del lusso, ha alimentato le preoccupazioni del mercato. La domanda globale, e in particolare quella dalla Cina, è stata più debole del previsto, influenzando negativamente grandi aziende come LVMH e L’Oréal”, conclude Hall.

Dati Spectrum di agosto

Nel mese di agosto 2024, il turnover dell’orderbook di Spectrum è stato di 306,3 milioni di euro. Il 38,7% degli scambi è avvenuto al di fuori dell’orario tradizionale (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET). Il turnover dell’orderbook è stato distribuito tra vari sottostanti come segue: l’82,2% sugli indici, il 7,4% sulle materie prime, il 4,5% sulle singole azioni, il 3,1% sulle criptovalute e il 2,8% sulle coppie di valute; i tre principali mercati sottostanti scambiati sono stati il NASDAQ 100 (34,3%) il DAX 40 (26,6%), e il DOW 30 (11,4%).

Osservando i dati SERIX per i tre principali sottostanti, nel mese di agosto il sentiment sul NASDAQ 100 è rimasto in area neutrale a 100, mentre quello sul DAX 40 è sceso da 100 al valore ribassista di 96, e quello sul DOW 30 è leggermente migliorato, pur rimanendo in area ribassista, passando da 96 a 98.