Da BNP Paribas quota la prima gamma di Magnet Cash Collect su panieri di azioni

BNP Paribas presenta la prima gamma di Magnet Cash Collect Certificate su panieri di azioni, di durata triennale. I nuovi prodotti offrono premi mensili potenziali tra lo 0,80% (9,60% p.a.) e l’1,35% (16,20% p.a.) e la possibilità di scadenza anticipata con Effetto Magnet.

Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato:

“Si tratta della nostra prima emissione con questa struttura in una fase relativamente complessa sui mercati come quella attuale, in attesa di importanti appuntamenti come le elezioni americane e le mosse delle banche centrali, l’obiettivo è quello di offrire dei prodotti con un rendimento potenziale in doppia cifra che possano andare in scadenza anticipata anche in caso di moderati ribassi da parte dei sottostanti.”