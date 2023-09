Da Intesa Sanpaolo 36 nuovi Cash Collect con effetto memoria su singoli titoli italiani e stranieri

Da oggi sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 36 nuovi certificati Cash Collect con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo. Essi prevedono la possibilità di ottenere premi mensili (dallo 0,45% all’1,01%) condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il livello barriera, accompagnati anche da tre premi fissi.

La loro peculiarità è quella di prevedere l’effetto memoria, caratteristica per cui eventuali premi condizionati non corrisposti nelle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. Inoltre, la nuova serie di certificati consente all’investitore di scegliere tra 5 diverse barriere disponibili (50%, 55%, 60%, 65%) e 25 azioni sottostanti che possono essere italiane, europee e americane.

Come funzionano i nuovi prodotti

I nuovi Certificati Cash Collect con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 euro, durata di 24 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di tre premi fissi indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e la possibilità di ricevere fino a 21 premi condizionati mensili se l’azione sottostante, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al livello barriera.

Grazie all’effetto memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Un esempio, il Certificato su NVIDIA

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Cash Collect con Effetto Memoria su NVIDIA (ISIN IT0005561755). Il prodotto corrisponderà un premio fisso pari a 0,75 euro il 13 ottobre, il 13 novembre e il 13 dicembre 2023. Il pagamento di tale premio avverrà indipendentemente della performance dell’azione sottostante. Qualora il valore di Unicredit dovesse essere al di sotto del livello barriera pari a 227,4250 dollari (posto al 50% del livello iniziale dell’azione pari a 454,8500 dollari), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 0,75 euro: affinché venga riconosciuto il premio, è necessario che lo strumento sia acquistato entro 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento.

Inoltre, nei successivi trimestri fino a scadenza, il certificato corrisponderà un premio condizionato all’andamento del sottostante nelle date di osservazione trimestrali. Se nel giorno di valutazione il prezzo dell’azione dovesse essere pari o superiore al livello barriera, posto al 50% del livello iniziale, l’investitore percepirà il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati in precedenza (effetto memoria). Al contrario, se il valore dell’azione dovesse essere minore del livello barriera, il certificato non pagherà alcun importo.

A scadenza (15 settembre 2025) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 0,75 euro e degli eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore dell’azione con la performance peggiore alla data di valutazione finale (11 settembre 2025) dovesse essere pari o superiore del livello barriera. In caso contrario il certificato rimborserà un importo commisurato alla performance negativa dell’azione sottostante.

Si ricorda, infine, che la presenza dell’opzione Quanto all’interno di questo certificato rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta in cui è denominata NVIDIA: nel caso in cui ci fosse un deprezzamento del Dollaro Statunitense, l’effetto negativo per l’investitore sarebbe annullato.

La lista completa dei nuovi prodotti

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/