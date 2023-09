Spectrum Markets espande in Italia l’offerta di prodotti di Societe Generale

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, ha annunciato oggi che uno dei suoi membri, Societe Generale, sta estendendo al mercato italiano la disponibilità di alcuni dei prodotti a leva fissa e dei vanilla warrant quotati su Spectrum.

In particolare, l’architettura scalabile di Spectrum hanno permesso a Societe Generale di espandere geograficamente la propria offerta in modo rapido e diretto, senza la necessità di quotare nuovi strumenti. L’aggiunta di questi strumenti finanziari, emessi dalla società globale di servizi finanziari, amplia la gamma di soluzioni di investimento messe a disposizione degli investitori retail italiani attraverso Spectrum, consentendo loro di accedere a un maggiore bacino di liquidità europea.

Spectrum continuerà a gestire un orderbook unico e internazionale per ogni singolo strumento quotato da Societe Generale, incorporando anche i volumi di trading provenienti da Spagna, Svezia, Norvegia e Finlandia, dove alcuni di questi prodotti sono stati resi disponibili per la prima volta alla fine dello scorso anno.

“Siamo davvero orgogliosi di vedere che Societe Generale ha scelto di espandere la portata della sua collaborazione con Spectrum così rapidamente dopo la quotazione dei primi prodotti. La società è ben nota nel settore per il suo approccio all’avanguardia, e noi non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per raggiungere il nostro obiettivo comune: offrire agli investitori individuali europei un’esperienza di mercato innovativa, accessibile, sicura e trasparente”, dichiara Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

“La nostra esperienza con Spectrum Markets è stata molto positiva finora. Siamo soddisfatti di come siamo riusciti ad allargare la nostra offerta su Spectrum, includendo l’Italia, in modo semplice ed efficiente. Osserviamo inoltre una domanda significativa da parte degli investitori individuali verso la nostra gamma di securitised derivatives in tutta Europa , e siamo impazienti di vedere come questa partnership svilupperà nei prossimi anni”, ha aggiunto Didier Imbert, Head of Public Distribution Europe di Societe Generale.