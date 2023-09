Nuova collaborazione tra IG e Societe Generale per offrire certificati a leva fissa e covered warrants in Italia

Nasce una nuova partnership tra una delle principali fintech al mondo e uno dei leader europei del settore dei servizi finanziari. Parliamo rispettivamente di IG e Societe Generale che hanno infatti annunciato una collaborazione per offrire in Italia certificati a leva fissa e covered warrants. In base all’accordo, questi strumenti saranno emessi da Societe Generale Effekten con la garanzia di Societe Generale e disponibili sulla piattaforma di trading di IG. Negoziabili su Spectrum Markets, il mercato pan-europeo per securitised derivatives (derivati cartolarizzati), i prodotti saranno offerti ai clienti di IG in Italia.

“Siamo molto felici di questa nuova partnership con Societe Generale, che rafforza la nostra offerta di soluzioni accessibili e testimonia ancora una volta l’impegno di IG nel fornire ai trader un’esperienza di investimento sempre più completa ed esaustiva. Grazie all’unione tra la solida expertise di IG nelle piattaforme di trading e l’esperienza di Societe Generale nella costruzione di prodotti finanziari, i clienti italiani potranno ora accedere ai certificati a leva fissa e ai covered warrants di Societe Generale sulla nostra piattaforma innovativa, costruita appositamente per offrire ai trader prodotti quotati in totale efficienza e trasparenza” ha commentato Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia.

I punti di forza della partnership

I clienti di IG potranno ottenere un’esposizione ai principali sottostanti, quali indici, azioni e valute, beneficiando al contempo della possibilità di investire nei prodotti quotati di Societe Generale. In pratica un accesso diretto agli asset globali con la trasparenza dei prezzi, l’esecuzione su una sede di negoziazione regolamentata e un elevato grado di liquidità fornito dal market-maker. Questa gamma di prodotti, già offerta in altri Paesi, è ora disponibile anche per i clienti IG in Italia.

“Societe Generale è lieta di mettere a disposizione sulla piattaforma di trading IG un nuovo range di prodotti che contribuirà a potenziare l’offerta con una gamma di prodotti ampia e sempre aggiornata e migliorare l’esperienza dei clienti di IG in Italia” ha aggiunto Costanza Mannocchi, Head of Public Distribution Italy di Societe Generale.

Come detto, gli strumenti in questione sono i certificati a leva fissa e i covered warrants di Societe Generale. I leva fissa permettono di investire moltiplicando la performance del sottostante in base alla leva finanziaria, sfruttando la possibilità di prendere posizione al rialzo o al ribasso con un minor impiego di capitale. Con un investimento minimo di un solo certificate, quindi, questi prodotti permettono di investire somme sia piccole che grandi, adattandosi a tutti i tipi di investitori, con perdita massima potenziale pari al capitale investito. Anche i covered warrants sono strumenti pensati per un’ottica di breve termine e si adattano alle esigenze di copertura di portafoglio, perché grazie alla leva finanziaria danno la possibilità di ottenere un rendimento superiore, puntando al rialzo o al ribasso sui titoli sottostanti.

Un conto unico con un vasto ventaglio di possibilità

Grazie a questa partnership, IG consentirà ai suoi clienti di avere un unico conto per operare su una varietà di prodotti quotati. Una caratteristica innovativa che consente ai clienti di avere il pieno controllo dei propri investimenti all’interno di un’unica piattaforma innovativa, efficiente e sicura, fruibile anche su app per smartphone e tablet.

Questa nuova offerta di prodotti si aggiunge alla già ampia gamma di tool disponibili per i clienti di IG, che include il simulatore gratuito per aiutare i clienti a implementare le proprie strategie di trading e simulare l’investimento, prima di richiedere un conto reale o iniziare a investire. Le soluzioni di IG comprendono altri strumenti avanzati come il calcolatore di prezzo, la possibilità di operare direttamente dai grafici, analisi e notizie in tempo reale, oltre ad un’ampia offerta formativa. I clienti possono negoziare sui principali mercati finanziari globali con una vasta gamma di strumenti, compresi prodotti a leva come i CFD, le barrier, le vanilla options e i certificati Turbo24. Il tutto, in maniera personalizzabile, senza costi aggiuntivi e con la massima flessibilità.