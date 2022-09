Spectrum Markets amplia il team italiano con l’ingresso di Melissa De Sanctis come Senior Marketing Manager per il Sud Europa e Francia

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per lo scambio dei certificati, annuncia oggi la nomina di Melissa De Sanctis nel ruolo di Senior Marketing Manager per il Sud Europa e Francia. Basata a Milano, Melissa sarà responsabile della supervisione dei piani di marketing per Italia, Spagna e Francia e di tutte le attività di marketing digitale dell’intera attività di Spectrum, guidando un team di marketer e agenzie dedicate. Tale nomina si inserisce all’interno del piano di sviluppo di Spectrum, che nell’ultimo anno ha significativamente allargato la propria rete di partner soprattutto nel territorio italiano.

Melissa approda nel team di Spectrum Markets dopo un’esperienza di 16 anni presso Borsa Italiana, dove ha ricoperto dapprima il ruolo di Business Development Manager per investitori privati e, in seguito, la carica di Senior Marketing Manager. Durante la sua permanenza in Borsa Italiana, ha sviluppato molteplici attività commerciali e di marketing, tra cui la progettazione e l’implementazione di nuovi prodotti per IDEM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alla negoziazione di prodotti derivati.

“Melissa ha una grande esperienza nel settore e una grande competenza e sono certo che sarà una grande risorsa per noi, aiutandoci a portare avanti le nostre ambizioni di crescita in Europa a breve e lungo termine”, ha commentato Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets. “Siamo rimasti colpiti dalla sua capacità di coniugare pensiero strategico ed efficacia operativa e siamo molto lieti di darle il benvenuto nel nostro team in continua”.

“Spectrum Markets è un vero e proprio innovatore nel settore delle trading venue europee ed è entusiasmante entrare a far parte di un’azienda così ambiziosa e orientata al futuro in una fase importante del suo percorso di crescita. Abbiamo grandi progetti da realizzare e non vedo l’ora di iniziare e di sostenere i miei colleghi nell’accogliere nuovi membri e partner nelle prossime settimane e nei mesi a venire” dichiara Melissa De Sanctis.