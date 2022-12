Spagna annuncia pacchetto contro caro inflazione: Iva azzerata su beni prima necessità

Il caro inflazione pesa sulla vita dei cittadini di mezzo mondo e i governi tentano a loro modo di correre ai ripari. L’ultima misura in ordine temporale è quella presa dalla Spagna di Pedro Sanchez ha annunciato un nuovo pacchetto di misure da 10 miliardi di euro per contrastare l’inflazione nel 2023, portando il totale degli aiuti a 45 miliardi di euro dall’inizio del 2022.

Come riporta Reuters, il pacchetto comprende un bonus una tantum di 200 euro per circa 4,2 milioni di famiglie con un reddito annuo fino a 27.000 euro, l’azzeramento dell’Iva sui generi alimentari di prima necessità e l’estensione degli sgravi fiscali per le bollette energetiche fino alla prima metà del prossimo anno.