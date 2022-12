Southwest Airlines nel mirino dell’amministrazione Biden dopo i ritardi nei viaggi per le festività

La compagnia aerea Southwest Airlines sta affrontando indagini da entrambi i lati di Pennsylvania Avenue dopo i massicci ritardi nei voli durante il weekend festivo, con quasi 3.000 voli programmati cancellati solo lunedì. Da un lato, il Presidente Biden e il suo Dipartimento dei Trasporti stanno avviando un’indagine per verificare se la compagnia stia rispettando il suo piano di assistenza ai clienti. Martedì pomeriggio, poi, una potente commissione del Senato ha annunciato l’intenzione di esaminare la questione.

La rapida escalation dello scandalo per la compagnia ha incluso una telefonata tra il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e l’amministratore delegato della Southwest Bob Jordan martedì pomeriggio.

Durante la telefonata, Buttigieg ha detto che si aspettava che la compagnia rispettasse gli impegni presi e ha sottolineato che se non l’avesse fatto, il suo dipartimento “avrebbe preso provvedimenti per ritenere Southwest responsabile”, secondo quanto riferito da un portavoce del Dipartimento dei Trasporti.

Jordan ha confermato la telefonata in un videomessaggio martedì sera, dicendo di aver contattato Buttigieg per condividere “tutte le cose che stiamo facendo per sistemare le cose per i nostri clienti”. Ha detto che l’obiettivo della compagnia è di tornare alle normali operazioni prima della prossima settimana, ma prima di allora “abbiamo del vero lavoro da fare”.