SpaceX: rumors su Ipo Starlink nel 2024, Musk smentisce

SpaceX starebbe valutando una quotazione della sua unit Starlink nel 2024, secondo fonti interne citate da Bloomberg, anche se Elon Musk ha smentito l’indiscrezione bollandola come “falsa” in un post sulla piattaforma X.

Secondo i rumors, in vista dell’Ipo Space X avrebbe trasferito gli asset della divisione satellitare in una società interamente controllata, da scorporare in fase di Ipo. Ogni decisione sarebbe ancora in via di definizione e la quotazione potrebbe anche non avvenire o essere rimandata al 2025.

In passato, Musk ha affermato che la quotazione di Starlink avverrà quando sarà possibile fare previsioni ragionevoli sul flusso di cassa.

Fondata nel 2002, SpaceX possiede una costellazione di oltre 5.000 satelliti che orbitano attorno alla Terra e forniscono connettività internet ad alta velocità a clienti in più di 60 paesi. La società si è impegnata a investire miliardi di dollari per sviluppare la costellazione.

SpaceX prevede che Starlink possa generare circa 10 miliardi di dollari di vendite complessive l’anno prossimo, eclissando l’attività di lancio di razzi e rappresentando circa i due terzi del fatturato totale.

Starlink e i suoi rivali, tra cui il nascente Project Kuiper di Amazon, sono in competizione per lanciare migliaia di altri piccoli satelliti nell’orbita terrestre bassa, permettendo di raggiungere luoghi troppo remoti per la banda larga terrestre, oppure isolati da disastri naturali o conflitti.