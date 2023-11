DBA Group: nuovo incarico in Georgia per digitalizzazione porti

DBA Group, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, comunica che la controllata slovena Actual I.T. ha ricevuto un incarico da parte della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) per lo sviluppo di una nuova soluzione software per la digitalizzazione dei Porti della Georgia, il National Port Community System (NPCS).

Il sistema NPCS Georgia consentirà lo scambio di informazioni tra le parti interessate nelle operazioni logistiche dei porti georgiani a favore dell’Agenzia di Trasporti Marittimi della Georgia del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Sostenibile della Georgia.

Il valore iniziale del contratto di circa 0,8 milioni di euro prevede l’analisi, la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione della piattaforma software per i Porti. Il progetto di sviluppo durerà 15 mesi ed Actual IT d.d. si occuperà anche del supporto tecnico e della manutenzione dell’applicazione e dell’infrastruttura IT.

Il progetto è in linea con le linee guida del Piano Industriale del Gruppo DBA 2023-2026 e con gli obiettivi relativi alla digitalizzazione delle infrastrutture mission critical anche nei mercati esteri. L’incarico include i due dei principali porti georgiani (Batumi e Poti) nel portafoglio clienti dell’Europa orientale.