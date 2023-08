S&P Global ridimensiona rating e outlook banche Usa

S&P Global ha modificato il rating e l’outlook di una serie di banche statunitensi, seguendo il trend di Moody’s che ha recentemente preso una decisione simile. L’agenzia ha messo in evidenza le possibili problematiche relative alla liquidità e alla redditività derivanti dall’incremento dei tassi di interesse, una sfida che potrebbe mettere a dura prova la solidità del settore bancario americano.

S&P ha declassato il rating di banche come Associated Banc-Corp, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp, Comerica Bank e Keycorp. Inoltre, ha rivisto al ribasso l’outlook di S&T Bank e River City Bank, portandolo da “stabile” a “negativo”, a causa della loro elevata esposizione al settore immobiliare commerciale.

Due settimane fa, Moody’s ha effettuato un ridimensionamento del rating per dieci banche di piccole e medie dimensioni, tra cui M&T Bank e Pinnacle Financial. Grandi player come Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp sono attualmente sotto osservazione da parte dell’agenzia, e potrebbero subire un downgrade nel prossimo futuro.