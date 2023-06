S&P, eurozona: PIL a +0,6% nel 2023

S&P Global Ratings ha rilevato che la disinflazione sta iniziando a spingere l’Eurozona fuori dalla stagnazione invernale. L’agenzia di rating attribuisce questa evoluzione alla solidità del mercato del lavoro, agli effetti delle misure fiscali e alla prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

In base a questi fattori, S&P Global Ratings ha deciso di modificare le previsioni sul Pil per il 2023, portandole allo 0,6% dallo 0,3% precedentemente previsto. Per quanto riguarda il 2024, le stime sono state “marginalmente ridotte”, nonostante la situazione economica sembri migliorare.