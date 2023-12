S&P: entro il 2030 India sarà terza economia mondiale

L’India sarà la grande economia a più rapida crescita per almeno i prossimi tre anni, avviandosi a diventare la terza economia mondiale entro il 2030, ha dichiarato S&P Global Ratings in un rapporto.

S&P prevede che l’India, attualmente la quinta economia mondiale, crescerà del 6,4% in questo anno fiscale e stima che la crescita salirà al 7% entro l’anno fiscale 2027. Per contro, prevede che la crescita della Cina rallenti al 4,6% entro il 2026 rispetto al 5,4% stimato per quest’anno.