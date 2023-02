Sostravel.com: approva il piano al 2027, stima ricavi oltre 32 mln ed Ebitda a 3,8 mln

Sostravel.com, operatore digitale che fornisce soluzioni per i passeggeri aeroportuali, ha approvato il Piano Industriale 2023-2027, che individua le KPIs prioritarie di crescita per il business di digital travel.

Il Piano parte dai risultati preconsuntivi del 2022 che riflettono gli effetti della fusione con Digital Destination Company Srl dal primo gennaio 2022. Tali risultati indicano ricavi per oltre 17 milioni (+41,8% proforma), un Ebitda di circa 22 mila euro (vs -27 mila) e una PFN (cassa) pari a 805 mila euro. I dati gestionali comprendono oltre 1 milione di utilizzatori profilati, 935 mila viaggi completati sulla app e più di 2,5 milioni di download della app.

Il piano prevede per il 2023 ricavi per 18 milioni (+5%), un Ebitda di 455 mila euro e una PFN sostanzialmente invariata a 755 mila euro. I target al 2027 indicano ricavi per 32,5 milioni, un Ebitda di 3,8 milioni e una cassa netta di 4,9 milioni.