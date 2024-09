Sorgenia realizza un nuovo impianto fotovoltaico a Caravaggio

Sorgenia ha recentemente portato a termine la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico chiavi in mano per Soliveri, un’azienda specializzata nei trattamenti termici situata a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato in una nota, l’impianto ha una potenza di circa 500 kWp e una produzione annuale che supera i 540.000 kWh.

Il 90% dell’energia verde prodotta sarà destinato all’autoconsumo, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2. In particolare, si prevede una diminuzione di 270.000 kg di CO2 all’anno, equivalente alla messa a dimora di oltre 5.400 alberi.

Angelo Soliveri, presidente e CEO dell’azienda, ha commentato: “Oggi il nostro impianto, con l’ampliamento realizzato da Sorgenia, raggiunge i 1,5 MW complessivi di potenza ed è il più grande per dimensione e produzione nel territorio di Caravaggio”.