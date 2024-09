Atradius e Mondu insieme per i pagamenti B2B in Europa

Atradius, uno dei principali assicuratori del credito a livello globale, ha stretto una partnership con Mondu, una fintech pionieristica specializzata in soluzioni di pagamento Buy Now Pay Later (BNPL). L’obiettivo di questa collaborazione è di fornire alle aziende europee la possibilità di integrare nei loro canali commerciali online le più avanzate opzioni di pagamento B2B senza interruzioni operative e senza necessità di gateway di pagamento esterni.

Questa iniziativa permetterà ai fornitori di migliorare significativamente l’esperienza di acquisto online dei loro clienti aziendali, rendendola simile a quella che i consumatori digitali sperimentano nella loro vita privata. La combinazione tra l’esperienza di Atradius nell’assicurazione del credito commerciale e la tecnologia innovativa di Mondu consentirà alle aziende B2B di gestire meglio le sfide legate ai pagamenti differiti.

Le opzioni di pagamento offerte includeranno dilazioni di pagamento che variano dai 30 ai 90 giorni e piani di rateizzazione da 3 a 12 mesi, rendendo più accessibili e flessibili gli scambi commerciali tra aziende. Secondo una nota congiunta delle due società, questa sinergia mira a rivoluzionare il panorama dei pagamenti B2B in Europa.