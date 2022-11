Sony: utile sale 23% a quota 264 miliardi di yen

Nel secondo trimestre dell’anno Sony registra un utile a 264 miliardi di yen, in salita del 23% con un risultato operativo in crescita dell’8% a 344 miliardi e ricavi in crescita del 16% a 2.751,9 miliardi.

Il colosso giapponese dell’elettronica ha così rivisto al rialzo le stime per l’esercizio che chiude a marzo 2023 e la nuova guidance indica un utile netto annuo di 840 miliardi (-4,8%) rispetto alla stima precedente che indicava 800 miliardi di profitti annui.