Sondaggio Bce: scendono aspettative inflazione a 1 e 3 anni

La Bce ha diffuso i risultati del suo sondaggio mensile sulle aspettative dei consumatori, dal quale emerge che le prospettive di inflazione sono diminuite in modo significativo, invertendo la tendenza del mese precedente.

In particolare, la mediana delle aspettative sui prezzi al consumo per i prossimi 12 mesi è scesa dal 5% di marzo al 4,1%, mentre per i prossimi tre anni sono calate dal 2,9% al 2,5%, avvicinandosi al 2% che rappresenta il target di inflazione a medio termine della banca centrale.

I consumatori si aspettano che il loro reddito nominale nei prossimi 12 mesi aumenti più lentamente, dell’1,1%, rispetto all’1,3% di marzo.

Per quanto riguarda invece le aspettative di crescita economica per i prossimi 12 mesi, sono state meno negative ad aprile, attestandosi al -0,8% rispetto al -1,0% di marzo.

Infine, i consumatori si aspettano una minore crescita del prezzo della loro casa (+2,2% vs +2,7%), mentre le prospettive per i tassi di interesse sui mutui nei 12 mesi a venire sono diminuite al 5,0% ad aprile.