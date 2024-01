Da WisdomTree un nuovo ETF per investire su 14 temi di tre megatrend. Ecco quali

WisdomTree, società di gestione patrimoniale specializzata negli ETF, ha quotato oggi su Borsa Italiana un nuovo ETF tematico che offre agli investitori esposizione diversificata su diversi megatrend. Stiamo parlando del WisdomTree Megatrends UCITS un ETF che consente agli investitori di accedere a 14 temi di tre megatrend in un unico ETF.

Come funziona il nuovo ETF

Il WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) è l’11° ETF della gamma di ETF UCITS azionari tematici di WisdomTree. Nel dettaglio, il WMGT si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Global Megatrends Equity Index e ha un total expense ratio dello 0,50%.

L’Indice proprietario (WisdomTree Global Megatrends Equity) è progettato per replicare la performance di aziende globali che partecipano ai megatrend mondiali, tra cui quelli relativi a:

cambiamenti sociali,

tecnologici,

ambientali

geopolitici, tutti definiti nella classificazione tematica di WisdomTree e per soddisfare i criteri ESG (ambiente, società e governance) di WisdomTree.

Il lancio del WisdomTree Megatrends UCITS ETF segna l’evoluzione della piattaforma di ricerca e degli ETF tematici leader di WisdomTree. Dal 2018, WisdomTree ha infatti lanciato diversi ETF tematici guidati da esperti e ha sviluppato una ricerca di livello mondiale sulla costruzione di strategie tematiche individuali e portafogli tematici.

Sfruttando la profonda ricerca tematica di WisdomTree, il WisdomTree Megatrends UCITS ETF è costruito su tre livelli di generazione di alfa:

Asset allocation tematica strategica,

Asset allocation tematica tattica e

Selezione di titoli tematici.

Il WMGT è stato quotato già su Börse Xetra e su London Stock Exchange a dicembre 2023.

Tre livelli di generazione di alfa

L’asset allocation tematica strategica fornisce agli investitori un’esposizione studiata ai temi più promettenti, massimizzando al contempo la diversificazione tra quelli dei vari megatrend.

L’asset allocation tematica tattica consente alla strategia di intervenire e sovraponderare i temi quando una combinazione di fattori positivi crea un circolo virtuoso per uno di essi, come osservato con il cloud computing nel 2020 o con l’IA nel 2023.

La selezione dei titoli tematici si avvale di esperti dei diversi temi per selezionare le aziende emergenti più rilevanti per ciascuno degli stessi. La strategia multitematica si affida ai partner esperti di WisdomTree per offrire un portafoglio di titoli differenziato per ogni tema.

“Costruire un portafoglio multitematico può rappresentare una sfida, poiché ci sono molte insidie che possono portare a risultati inferiori alle aspettative, ha affermato Chris Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree. “Nella selezione dei titoli, un portafoglio eccessivamente mirato, una mancanza di controllo sull’allocazione tra i temi, una scarsa attenzione alle società più piccole e ad alto potenziale o una mancanza di conoscenza e competenza nel tema possono ridurre o addirittura annullare l’impatto degli investimenti tematici. Il nostro approccio alla costruzione di questa strategia multitematica fornisce una soluzione a valore aggiunto per gli investitori. Grazie a questa strategia, gli investitori possono ottenere esposizione ai temi più importanti e rivoluzionari, trarre vantaggio dalle relative tendenze a breve termine, massimizzare la diversificazione tra i temi e il potenziale di crescita e ridurre al minimo l’esposizione alle mega-cap, concentrandosi su società emergenti e pure play”.

La gamma di ETF tematici di WisdomTree

“Dal 2018 abbiamo ampliato la nostra gamma di ETF tematici, integrandola con le capacità di ricerca più avanzate per offrire la migliore esperienza di investimento possibile. La ricerca tematica e l’esperienza che abbiamo sviluppato nel corso degli anni hanno portato al lancio del nostro primo ETF diversificato sui megatrend, sfruttando la nostra tradizione di innovazione, ha commentato Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree.

“Gli investitori sanno che un ETF tematico di WisdomTree combinerà la nostra esperienza nella creazione di indici con la profonda conoscenza del settore di partner esperti in materia. Il risultato finale è un’esposizione ponderata, pura e differenziata che aggiunge valore ai portafogli e aiuta gli investitori a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine”.

Come dicevamo il WisdomTree Megatrends UCITS ETF è l’11° ETF azionario tematico di WisdomTree nella sua gamma da 1,5 miliardi di dollari, che comprende: