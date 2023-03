Snam: Nel 2022 utile netto adjusted sopra la guidance e investimenti in crescita oltre 50%

Nel 2022 Snam ha conseguito ricavi totali per 3.317 milioni (+11,1% rispetto al 2021), trainati dalla crescita del business dell’efficienza energetica.

L’Ebitda adjusted si attesta a 2.237 milioni (-0,6%). La flessione nei ricavi regolati, legata alla riduzione del WACC (pari a 130 milioni di euro), e l’aumento dei costi delle utilities sono stati in larga parte compensati da ricavi aggiuntivi e dal maggior contributo dei business legati alla transizione energetica.

L’Utile netto adjusted di Gruppo si riduce a 1.163 milioni (-4,5%), per effetto della variazione dell’Ebitda adjusted, dei maggiori ammortamenti e dell’incremento degli oneri finanziari netti, parzialmente compensati dalla positiva performance delle società partecipate-.

Gli investimenti totali crescono a 1.926 milioni (+52%) di cui 1.351 milioni di investimenti tecnici (+6,4% rispetto al 2021).

L’Indebitamento finanziario netto è pari a 11.923 milioni (14.021 milioni al 31 dicembre 2021), in significativa riduzione, principalmente per la variazione del capitale circolante connessa all’attività di bilanciamento.

Proposto un dividendo di 0,2751 euro per azione (in aumento del 5%, in linea con la politica dei dividendi prevista dal Piano strategico 2022-2026).

Nel mese di gennaio è stato perfezionato l’accordo di partnership tra Eni e Snam sui gasdotti tra Algeria e Italia (SeaCorridor).