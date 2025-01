Snam: investimenti totali per 12,4 mld nel nuovo piano al 2029. Dividendo annuale atteso in aumento

Snam ha presentato il piano strategico 2025-2029 che prevede investimenti totali per 12,4 miliardi di euro (13,4 miliardi al lordo dei finanziamenti pubblici), suddivisi in 10,9 miliardi per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e GNL e 1,5 miliardi per lo sviluppo dei business della transizione energetica. Il 41% degli investimenti netti sono allineati con la tassonomia europea e 58% con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite Principali target finanziari al 2029.

Tra i principali target finanziari, la società indica la Rab (Regulatory Asset Base) con una crescita media annua attesa del 6,4% e l’Ebitda adjusted con un aumento medio annuo previsto del 5% grazie ai nuovi investimenti, alle modifiche regolatorie e al contributo dei business della transizione energetica. L’utile netto adjusted dovrebbe registrare una crescita media annua del 4,5% (4% nel piano precedente), sostenuta da un miglioramento delle performance, incluse quelle delle società partecipate.

In termini di dividend policy, Snam prevede un dividendo in aumento annuale del 4% (in crescita rispetto al 3% minimo del piano precedente), con una payout ratio massima dell’80%.