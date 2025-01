Knot (Bce) supporta scommesse su tagli tassi a gennaio e marzo

Klaas Knot, membro del Consiglio di Governo della Bce, ha dichiarato che le aspettative degli investitori sui tagli dei tassi di interesse a gennaio e marzo sono ragionevoli, mentre un impegno oltre tale periodo risulta difficile a causa dell’incertezza globale elevata.

“Sono abbastanza a mio agio con le aspettative del mercato per le prossime due riunioni,” ha detto il banchiere centrale olandese in un’intervista a Davos, in Svizzera. “Più in là, trovo sia troppo presto per commentare.”

Con l’inflazione sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2% nei prossimi mesi, i funzionari sono pronti a tagliare i costi di finanziamento di un quarto di punto la prossima settimana. Gli analisti e i trader prevedono che il tasso sui depositi scenderà verso il 2% a metà anno, un livello che non considerano né restrittivo né favorevole per l’espansione economica.

Knot ha evidenziato le minacce di tariffe come un rischio per la crescita, che già stenta a causa della spesa dei consumatori fiacca. La politica commerciale degli USA è un “chiaro rischio al ribasso all’orizzonte,” ha aggiunto.

Allo stesso tempo, ha espresso fiducia che la BCE sia sulla buona strada per riportare l’inflazione al 2%.

“I dati sono incoraggianti,” ha detto Knot. “Confermano il quadro generale che torneremo all’obiettivo nel resto dell’anno, e auspicabilmente anche l’economia inizierà finalmente a riprendersi un po’. Non c’è in realtà così tanto motivo razionale affinché i consumatori siano riluttanti a spendere nell’area euro.”

Knot è tra i pochi responsabili della politica monetaria della BCE presenti al Forum Economico Mondiale, con la Presidente Christine Lagarde che parlerà di competitività europea più tardi in giornata.

“Siamo su una traiettoria verso il neutro,” ha detto senza offrire una stima specifica. “Non sono ancora convinto che abbiamo bisogno di passare in modalità stimolante.”

Ha sostenuto che la BCE continuerà a essere guidata dalle informazioni che riceve – compresa la prossima decisione, la prima nel 2025.

“I dati ci diranno dove andare,” ha detto. “Finché i dati in arrivo sono in linea con il nostro ritorno previsto dell’inflazione all’obiettivo più avanti quest’anno, penso che ci sia poco ostacolo nel fare un altro taglio del tasso. Cambiare idea per la prossima settimana è piuttosto improbabile.”