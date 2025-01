SK Hynix cala nonostante i risultati record, dubbi su smartphone e spesa AI

SK Hynix ha registrato un calo nonostante i risultati trimestrali record, con gli investitori preoccupati da una domanda di smartphone stagnante e dai dubbi sugli investimenti in intelligenza artificiale (AI) per il 2025.

Il principale fornitore di Nvidia memorie ad alta larghezza di banda ha messo a segno un incremento di oltre 20 volte in termini di profitto operativo del trimestre chiuso a dicembre, raggiungendo 8,08 trilioni di won (5,6 miliardi di dollari) e superando per la prima volta i guadagni del rivale Samsung Electronics. Tuttavia, le azioni hanno subito una flessione di oltre il 2%, dopo un rally del 30% quest’anno.

La crescita di SK Hynix sottolinea l’entità di un boom globale nella spesa per datacenter e il posto della società in prima linea nei chip HBM che gli acceleratori Nvidia necessitano per addestrare l’AI. Potrebbe anche aiutare a placare le preoccupazioni sul fatto che una corsa agli acquisti guidata dall’AI da parte delle grandi aziende tecnologiche, da Microsoft a Meta Platforms, abbia raggiunto il suo apice.

SK Hynix ha dichiarato di aspettarsi che le vendite di HBM raddoppino quest’anno. La società sudcoreana ha anche aumentato il suo dividendo annuale del 25% a 1.500 won per azione.

SK Hynix ha annunciato prevede di spedire i chip HBM4 all’avanguardia a 16 strati nella seconda metà del 2026. La gamma HBM ha costituito il 40% del suo fatturato complessivo di chip DRAM nel trimestre. La domanda per tale memoria di fascia alta continuerà ad aumentare con l’espansione degli investimenti nei server AI e l’inferenza – fare previsioni dai dati – che cresce in importanza.

Mentre la domanda di smartphone – anche per l’iPhone – rimane contenuta, la società coreana si aspetta che le vendite di PC e dispositivi dotati di funzionalità AI si espandano, alimentando una ripresa nella seconda metà dell’anno.