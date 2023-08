Silver Economy Fund acquisisce da Bluegem Secondary il 100% di The Private Clinic of Harley Street

Silver Economy Fund, conosciuto per investire in aziende che forniscono beni e servizi al settore Silver Age e Longevity, ha recentemente acquisito The Private Clinic of Harley Street. Questa acquisizione segna un passo significativo nella strategia di crescita del fondo, ampliando la sua presenza nel mercato vitale del Regno Unito.

The Private Clinic of Harley Street, con sede a Londra, è composta da un gruppo di sette cliniche e un ospedale. Silver Economy Fund ha acquisito il 100% della clinica da Bluegem Secondary. Questa acquisizione rappresenta non solo un’espansione geografica, ma anche un’espansione dei servizi offerti dal Fondo.

La strategia di crescita del Silver Economy Fund non si ferma qui. Infatti, è già iniziata l’acquisizione di altre quattro cliniche specializzate in medicina estetica. Questa mossa segue l’operazione precedente del fondo con SIARE, un’azienda italiana leader nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per anestesia e rianimazione. Questo dimostra l’impegno continuo del Fondo nel settore della Silver Age e della Longevity.