Sesa: Acquista la tedesca Cyres e si rafforza nella cybersecurity per l’automotive

Il Gruppo Sesa, attraverso Var Group, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione della maggioranza del capitale di CYRES Consulting Services, società tedesca attiva nella consulenza tecnica e di compliance in ambito cyber security per l’industria automotive, con focus sull’intera filiera di produzione.

La Società ha un organico di oltre 50 risorse umane specializzate e ricavi attesi nell’esercizio 2022 per circa 5,5 milioni, un Ebitda margin del 25% ed un piano di forte crescita nel prossimo triennio a seguito dell’accelerazione della domanda di Cyber Security attesa nell’industria Automotive.

Grazie a questa operazione, si rafforzano ulteriormente le competenze in ambito Cyber Security della divisione Var Group Digital Security, che raggiunge il totale di 200 risorse specializzate in consulenza e sicurezza informatica, con una forte presenza europea, in particolare nella DACH Region.

Si ampliano le soluzioni verticali per il settore automotive e la sua Supply Chain in ambito di cyber security, ottimizzando i processi di integrazione delle soluzioni di sicurezza informatica con le infrastrutture dei propri clienti.

L’operazione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (5x Ebitda) con meccanismi di Earn Out sulla base della generazione di valore prospettica.

L’acquisizione si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on in settori strategici per il proprio sviluppo, come quella della sicurezza informatica.