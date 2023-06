Sesa: acquisisce Sangalli e amplia le competenze nel settore digital workplace

Sesa ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione del 55% di Sangalli Tecnologie, rafforzando le competenze nel settore digital workplace e collaboration. L’operazione è avvenuta tramite la controllata Var Group.

Per Sesa si tratta della settima acquisizione dell’anno, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record di circa 60 operazioni negli ultimi 5 anni.

Sangalli ha sede a Brusaporto (Bergamo) ed un organico di 30 persone, ricavi per € 7 milioni, un Ebitda margin del 12% e un utile netto pari al 10% dei ricavi. L’azienda è specializzata nella progettazione e nell’offerta di soluzioni di digital workplace, collaboration ed integrazione di sistemi multimediali.

La partnership con Sangalli sarà effettuata da Var Group tramite Durante, entrata a far parte del Gruppo Sesa nel maggio 2022 per avviare una business unit dedicata alle soluzioni di digital workspace e collaboration, con ricavi iniziali di € 16 milioni ed un obiettivo, grazie anche alla business combination con Sangalli, di circa € 30 milioni nell’esercizio al 30 aprile 2024, con 160 risorse umane specializzate, focus su retail, entertainment, navale multimediale e servizi finanziari.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa (in foto), ha dichiarato: “Accogliamo le risorse umane di Sangalli nel Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta di Digital Workspace e Collaboration, area di sviluppo strategico per le imprese, unendo due operatori rilevanti sul mercato come Durante e Sangalli Tecnologie. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l’economia italiana in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeho