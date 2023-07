Sesa acquisisce il 51% di Wise Security

Sesa, leader nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi digitali per le aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha portato a termine un’importante acquisizione. Attraverso la sua controllata Var Group, ha acquisito una partecipazione del 51% in Wise Security, consolidando ulteriormente la sua posizione come attore chiave nella sfera della digital security.

Wise Security, con la sua presenza estesa in Spagna con uffici a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza, si distingue come un’azienda specializzata nella sicurezza informatica. Con un team di 120 esperti, offre servizi di Cyber Security, come l’Incident response e consulenza per la protezione dei dati aziendali, grazie a un Security Operations Center (SOC) dedicato. Inoltre, propone soluzioni innovative come Definitive ID e Digital Evidence, basate sulla tecnologia Blockchain.

Con un portafoglio clienti che comprende primarie aziende Enterprise e attori del settore bancario e assicurativo, Wise Security ha prospettive economiche promettenti. Si prevede che nel 2023 raggiungerà un fatturato di oltre 10 milioni di euro, con un margine EBITDA del 20%. Questa acquisizione rappresenta per Sesa un importante passo avanti nel rafforzamento delle proprie competenze distintive di digital security.