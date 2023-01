Sesa: Acquisisce Amaeco e si rafforza nell’efficientamento energetico e sostenibilità

Sesa, tramite la controllata Var Group, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Amaeco, attiva nello sviluppo e progettazione di sistemi di monitoraggio energetico e delle performance di eco-sostenibilità.

L’azienda opera attraverso soluzioni software proprietarie con focus sul mercato enterprise e con ricavi attesi nell’anno 2023 pari a circa 1,5 milioni, un Ebitda margin di circa il 20% ed importanti prospettive di crescita.

L’accordo si basa su criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo (5x Ebitda), con la previsione di meccanismi di Earn Out legati alla generazione di valore prospettica e il coinvolgimento nel capitale del Managing Partner e fondatore di Amaeco Giorgio Amadessi, con obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.

La partnership societaria con Amaeco arricchisce l’offerta di tecnologia e servizi digitali a supporto della sostenibilità ed in ambito Digital Green di Sesa, business unit che al 30 aprile 2022 ha realizzato un totale di circa 175 milioni di ricavi consolidati, con una ulteriore crescita attesa nel corrente esercizio al 30 aprile 2023, sostenuta dalla progressiva convergenza di digitalizzazione e sostenibilità.

Il Gruppo Sesa prosegue così il proprio percorso di rafforzamento dei programmi ESG e della propria performance di sostenibilità con il continuo miglioramento del proprio impatto ambientale. Dopo l’upgrade a livello “B” del rating di sostenibilità CDP, uno dei più restrittivi in ambito internazionale, Sesa consegue l’ulteriore miglioramento, a livello “Gold”, del rating EcoVadis, piattaforma internazionale di riferimento in ambito di rilevazione delle performance di eco-sostenibilità, confermando la capacità di supportare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al centro della propria strategia di generazione di valore per gli Stakeholder.