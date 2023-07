Sesa 2023: crescita record nei servizi digitali

L’esercizio finanziario 2023 di Sesa, un pilastro nell’innovazione tecnologica e nei servizi digitali per le imprese italiane, si chiude con un’espansione rilevante. La competenza tecnologica si è sviluppata del 13,3% a/a, raggiungendo 4.717 dipendenti. Mentre il portafoglio clienti si è allargato a circa 40.000 imprese in Italia e in Europa.

I risultati finanziari consolidati mostrano una robusta crescita a livello di ricavi, con una somma di 2,9 miliardi (+21,7% a/a) e di redditività, con un Ebitda di 209,4 milioni (+24,9% a/a). Questo risultato è stato raggiunto grazie al posizionamento di successo nelle principali aree dell’innovazione digitale come cloud, security, digital platform, data science, digital workspace e al supporto degli M&A bolt-on. Quest’ultimi, con oltre 25 M&A negli ultimi 18 mesi, hanno contribuito alla crescita dei ricavi e della redditività per circa il 15% del totale.

Al 30 aprile 2023, si conclude un periodo di 4 anni con una crescita record. L’incremento medio annuale (CAGR) dei ricavi è del 17,0% (da 1,55 miliardi al 30 aprile 2019 a 2,9 miliardi al 30 aprile 2023) e dell’Ebitda è del 29,6% (da 74,3 milioni a 209,4 milioni). Il Risultato Netto è di € 100,1 milioni (+21,1% a/a rispetto a € 82,7 milioni al 30 aprile 2022), mentre la Posizione Finanziaria Netta è attiva con una liquidità netta di € 239,5 milioni (rispetto a € 245,3 milioni).