Seduta in spolvero per Piazza Affari (+1,15%), a Wall Street giù i tecnologici

Chiusura perlopiù positiva per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in rialzo dell’1,15% a 27.525 punti. A Piazza Affari, acquisti soprattutto su Mps (+3,3%), Saipem (+3,3%), Stellantis (+3,1%) e Interpump (+3%), mentre arretrano leggermente Terna (-0,9%), Inwit (-0,7%) e Snam (-0,5%).

A Wall Street arretra ancora il Nasdaq (-0,6%), al quinto calo nelle ultime sei sessioni, con i tecnologici frenati dalla prospettiva di un nuovo rialzo dei tassi a maggio da parte della Fed, anche alla luce del job report diffuso venerdì.

Da seguire con attenzione i dati di domani sull’inflazione americana, attesa in rallentamento dal 6% al 5,1% (con un dato core però in accelerazione dal 5,5% al 5,6%), oltre ai verbali del Fomc. Venerdì inoltre prenderà il via la stagione di trimestrali a stelle e strisce, che si preannuncia essere la peggiore dalla crisi pandemica.

In giornata sono stati diffusi i dati sulle vendite al dettaglio dell’Eurozona, in flessione dello 0,8% mensile e del 3% annuo a febbraio.

Intanto, sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane poco mosso sopra i 185 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 4,15%. Sul Forex, l’euro/dollaro supera quota 1,09 mentre fra le materie prime il petrolio consolida i recenti guadagni, con il Brent oltre gli 85 dollari al barile.