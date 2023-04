Twitter diventa X Corp, ecco la nuova società di Musk

Twitter ha cessato di essere una società indipendente dopo la fusione con una società di nuova costituzione denominata X Corp, alimentando speculazioni sui piani di Elon Musk per la piattaforma di social media.

Twitter “non esiste più”, secondo quanto si apprende da un documento depositato il 4 aprile in un tribunale federale della California per una causa intentata contro la società e il suo ex amministratore delegato, Jack Dorsey, l’anno scorso dall’attivista conservatrice Laura Loomer.

Musk ha annunciato la novità quest’oggi twittando il singolo carattere “X”.

Non è del tutto chiaro cosa significhi il cambiamento per Twitter, che ha subito una profonda revisione da quando Musk ha acquistato l’azienda per 44 miliardi di dollari l’anno scorso.

In passato, il miliardario ha suggerito che l’acquisto di Twitter sarebbe stato un fattore “accelerante” per la creazione di X, che ha soprannominato “l’app per tutto”. L’idea dell’imprenditore sembrerebbe quella di trasformare Twitter/X in un’app simile alla cinese WeChat, includendo servizi di pagamento, trasporti, consegna di cibo e altro.