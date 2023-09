Seco: crescita del 46,4% per l’utile netto semestrale

È con una crescita significativa che il Gruppo SECO chiude il primo semestre. L’utile netto adjusted ha raggiunto la cifra di 12,6 milioni di euro, evidenziando un incremento del 46,4% rispetto ai 8,6 milioni di euro del primo semestre del 2022.

L’incremento non si ferma all’utile netto. Il Gruppo ha registrato un aumento dei ricavi in tutte le principali aree geografiche, raggiungendo un valore complessivo di 111,9 milioni di euro. Questo rappresenta una crescita del 18,9% rispetto ai 94,1 milioni di euro del 2022. Questa crescita è attribuibile alla significativa espansione dei volumi di vendita in tutte le aree di presenza del Gruppo, ovvero EMEA, USA e APAC.