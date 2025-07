Scott Bessent difende Jerome Powell alla guida della Fed

Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dichiarato di non vedere alcun motivo per cui il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dovrebbe dimettersi. “Non c’è nulla che mi dica che dovrebbe fare un passo indietro in questo momento”, ha affermato Bessent, sottolineando la solidità della posizione di Powell alla guida della banca centrale statunitense.

Bessent ha suggerito che Powell dovrebbe “aggiustare le dimensioni delle funzioni non monetarie della Fed” per consolidare il suo lascito. Ha inoltre chiesto una revisione delle attività non monetarie della Federal Reserve, inclusa una costosa ristrutturazione in corso, dopo le dinamiche che hanno portato al deferimento del presidente per presunte false dichiarazioni