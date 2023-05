Schwarzman (Blackstone): “Usa non andranno in default”

L’amministratore delegato di Blackstone, Steve Schwarzman, ha affermato di non aspettarsi che gli Usa vadano in default, accodandosi ai commenti di Kristalina Georgieva, nonostante i tempi sempre più stretti per trovare un accordo.

In precedenza, la direttrice del Fondo monetario internazionale ha espresso fiducia sul raggiungimento di un’intesa sul debito e ha esortato le banche centrali di tutto il mondo a mantenere una politica monetaria restrittiva di fronte ai rischi di inflazione.

I colloqui sul tetto del debito proseguiranno oggi per sbloccare l’impasse, con i negoziatori distanti su alcune questioni chiave come i tagli alla spesa richiesti dai repubblicani.

In caso di default, gli economisti prevedono che per gli Stati Uniti un concreto rischio di recessione, posti di lavoro persi e un peggioramento ulteriore delle condizioni di finanziamento.

Per Nouriel Roubini, un mancato accordo potrebbe portare ad un crollo dei mercati e danneggiare la fiducia nel dollaro a lungo termine.