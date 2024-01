Schroders: le opportunità di investimenti nell’oro per il 2024

Guardando al 2024 potremmo vedere un ritorno dell’interesse per l’oro negli Stati Uniti e in Europa.

Così James Luke, Fund Manager, Metals, Schroders.

Tuttavia, con una permanenza dell’offerta strutturale delle banche centrali. Ritengo che, se ci manifestasse un impulso coordinato in termini di domanda di Paesi occidentali e orientali, potremmo assistere a tendenze sorprendentemente forti per i prezzi dell’oro, che potrebbero sconvolgere gli investitori. A nostro giudizio, è quindi del tutto prudente prevedere che, per il 2024, il livello di 2.000 dollari all’oncia diventerà un fattore di supporto più che un elemento di resistenza, come è stato negli ultimi tre anni. Se il nostro scenario si concretizzasse, ritengo che l’impatto sulle valutazioni per i produttori d’oro sarebbe trasformativo, con un enorme potenziale di recupero per questi titoli azionari.