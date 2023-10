Schnabel (Bce): “Possibile ulteriore aumento dei tassi di interesse”

Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, ha dichiarato che potrebbe essere necessario un altro aumento dei tassi di interesse per controllare l’inflazione al consumo. “Continuo a vedere rischi di inflazione in aumento, che devono essere attentamente monitorati. Se si materializzano, potrebbero essere necessari ulteriori strette sui tassi in futuro.”

Dopo dieci rialzi consecutivi, alcuni policy maker ritengono che sia stato raggiunto il picco, mentre altri non escludono ulteriori interventi.

“Potrebbero esserci nuovi shock sul lato dell’offerta”, ha dichiarato Schnabel, “Inoltre, i salari potrebbero aumentare più del previsto, potenzialmente accompagnati da una crescita della produttività più debole del previsto, mentre le aziende potrebbero non assorbire i costi più elevati attraverso i loro margini di profitto.”

Il membro tedesco della Bce ha aggiunto che gli ufficiali “non possono escludere” una recessione nella regione dell’eurozona, seppur lieve. “Non ci sono segni di un declino profondo o prolungato”, ha detto. “Uno dei motivi è il mercato del lavoro ancora abbastanza resistente, grazie al quale i salari nominali stanno crescendo fortemente. Con l’inflazione in calo, anche i redditi reali aumentano, il che supporterà la crescita economica in futuro.”