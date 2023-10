Shell: migliorano i risultati della divisione gas nel Q3

Nel terzo trimestre dell’anno, Shell ha registrato un recupero dei profitti derivanti dal gas, in seguito al calo del periodo precedente. Nonostante le enormi fluttuazioni del mercato energetico nel 2022, causate dall’invasione russa dell’Ucraina, le divisioni di trading dei giganti oil & gas stanno tornando ai livelli storici quest’anno. Tuttavia, la domanda di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa rimane alta, offrendo a Shell l’opportunità di aumentare i margini deviando carichi da altre regioni.

Nonostante la produzione di GNL di Shell sia stata influenzata da manutenzioni programmate, le operazioni di trading e ottimizzazione hanno avuto prestazioni migliori rispetto al periodo da marzo a giugno. Shell prevede che i guadagni della divisione chimica e prodotti saranno in linea con le performance più deboli viste nel secondo trimestre.

La divisione petrochimica, spesso trascurata, è più piccola rispetto a petrolio e gas, ma rappresenta comunque una parte significativa delle operazioni di Shell. La debolezza dell’economia globale ha pesato sul business; ad esempio Exxon Mobil ha annunciato questa settimana che un aumento dei guadagni derivanti da prezzi più alti del petrolio e margini di raffinazione sarà parzialmente compensato da un calo della redditività nel settore chimico.

Shell prevede utili adjusted della divisione di energia rinnovabile e soluzioni energetiche stabili o in calo. Sotto la guida del nuovo CEO Wael Sawan, nominato a gennaio, Shell si sta concentrando sul suo core business oil & gas, in un tentativo di migliorare i rendimenti per gli investitori e ridurre il divario di valutazione con i peer americani. Questa mossa ha causato preoccupazione tra alcuni dipendenti Shell della divisione clean-energy, ma è stata accolta favorevolmente da molti investitori.