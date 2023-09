Saudi Aramco: possibile offerta di ulteriori azioni entro fine anno

Il governo Saudita ha avviato colloqui con potenziali investitori, fra cui altre compagnie petrolifere multinazionali e fondi sovrani, per collocare sul mercato un’ulteriore quota di Saudi Aramco, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Non è stata ancora presa una decisione finale, ma secondo alcune fonti l’offerta potrebbe avvenire prima della fine dell’anno.

L’anno scorso, Aramco ha considerato la vendita di ulteriori azioni sulla borsa di Riyadh e una quotazione secondaria, forse a Londra, Singapore o altrove, ma ha deciso che le condizioni di mercato non erano favorevoli. Un’offerta di vendita di $50 miliardi potrebbe essere difficile da realizzare.

L’azienda ha stabilito il precedente record per l’offerta pubblica iniziale più grande del mondo nel 2019, quando ha raccolto $29,4 miliardi sul Tadawul, la borsa saudita. L’Ipo del Gruppo Ant di oltre $34 miliardi ha poi superato quell’importo nel 2020.

La quotazione del 2019 era una versione ridimensionata delle ambizioni originali dell’azienda, che erano di vendere il 5% della società per un importo massimo di $100 miliardi. Tuttavia, gli investitori internazionali erano diffidenti in merito alle questioni di governance e al prezzo delle azioni, che valutavano la società circa $1.700 miliardi.

Nel tentativo di monetizzare le massicce risorse petrolifere del Paese e utilizzare i proventi per investire in altri settori, l’Arabia Saudita ha cercato a lungo di vendere ulteriori quote del suo gigante.

Nonostante una diminuzione del 38% del profitto trimestrale a causa dei prezzi energetici più bassi e dei tagli alla produzione, Aramco ha aumentato il suo dividendo di oltre la metà lo scorso mese, confermando il ruolo di fonte chiave di finanziamento per il governo saudita.

Tuttavia, la decisione di Aramco di incrementare la cedola ha sollevato interrogativi sulla possibilità di bilanciare le esigenze del suo principale azionista con i requisiti di una società quotata. A marzo, il colosso ha riportato un profitto annuale record di $161 miliardi nel 2022, il più grande mai realizzato da una società energetica, consolidando la supremazia del regno come produttore di petrolio più importante al mondo.