Satispay supera la valutazione di 1 miliardo e diventa unicorno

Satispay diventa un unicorno grazie ad un investimento di 320 milioni di euro. Il nuovo round di serie D in cui la scale up attira nuovi investimenti per €320 milioni, superando la soglia di valutazione di €1 miliardo, vede l’ingresso di Addition come lead investor. Greyhound Capital, tra gli altri azionisti dal 2018, segue e incrementa la propria quota nella Società. Tra gli altri azionisti esistenti che partecipano figurano: Coatue, Lightrock, Block Inc., Tencent e Mediolanum Gestione Fondi SGR, tutti entrati nel 2021.