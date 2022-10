Saras, approvati i conti dei primi nove mesi del 2022: boom dei ricavi (+105% sul 2021)

Il CdA di Saras ha approvato oggi i conti al 30 settembre 2022, fornendo numeri estremamente positivi. La società di raffinazione ha terminato il periodo in esame con ricavi per 11,97 miliardi di euro, in crescita del 105% rispetto ai 5,84 miliardi ottenuti nello stesso periodo nell’esercizio precedente. Tutti gli indicatori economici sono schizzati in positivo, come segnala il management sintomo dello scenario attuale che ha favorito il comparto commodity.

A margine del Consiglio il Presidente, Dott. Massimo Moratti, ha commentato: “Nel terzo trimestre abbiamo registrato risultati molto positivi: lo scenario petrolifero ha infatti confermato l’elevata domanda di prodotti raffinati, a cui il nostro Gruppo ha saputo rispondere con estrema flessibilità, massimizzando le lavorazioni per rispondere alle esigenze del mercato e garantire la sicurezza energetica in Italia e non solo”.